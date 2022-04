Premium Het beste van De Telegraaf

Debuutroman over verboden liefde Schrijfster Janneke Siebelink in voetsporen vader en broer

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Janneke Siebelink verdiepte zich in de oorlog op Texel. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Nooit had Janneke Siebelink (47) de ambitie om schrijver te worden. „Er zijn al twee mensen in mijn familie - mijn vader Jan en mijn broer Jeroen - die niet onverdienstelijk de pen hanteren. Dat leek me wel genoeg”, zegt ze lachend.