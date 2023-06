Concert Harry Styles begint later na problemen met treinen

Het treinverkeer in de regio Amsterdam kampte sinds het einde van de middag met een storing, die inmiddels is opgelost. Volgens een woordvoerder kunnen de eerste treinen in de regio vanaf 20.00 uur weer gaan rijden. De organisatie wijst erop dat bezoekers van het concert ook met de auto kunnen komen. „Er is nog steeds voldoende plek in het gebied om te parkeren, mocht je alsnog met de auto willen komen”, schrijft MOJO in een bericht op sociale media.

Op sociale media uitten mensen eerder hun zorgen dat zij door de storing misschien niet op tijd zouden komen voor het concert van Styles in de hoofdstad. Zondagavond is er ook een optreden van rockband Ghost in AFAS Live. De organisatie liet eerder weten dat de starttijd voor dat concert nog steeds 21.30 uur is.