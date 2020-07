Radio 538 organiseert strandfeest

Afhankelijk van het weer vinden de feesten op 5, 10 of 11 augustus plaats in een strandpaviljoen. Honderd luisteraars maken van volgende week maandag tot en met vrijdag kans om bij een set aanwezig te zijn.

Lucas & Steve lieten vrijdag in de 538 Ochtendshow weten veel zin te hebben in het optreden. „De zomer kan eindelijk écht beginnen. We kunnen niet wachten om weer te draaien en los te gaan met onze fans.”