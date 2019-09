Rotterdam reserveert 15,5 miljoen euro voor songfestival

Vermoedelijk is meer geld nodig voor het songfestival. NPO-baas Shula Rijxman liet vorige maand, na het bekendmaken van Rotterdam als gaststad voor het songfestival, weten te hopen dat de politiek 15 tot 20 miljoen euro in de organisatie pompt. De Tweede Kamer ziet er vooralsnog weinig in om tientallen miljoenen aan het evenement uit te geven.

In de gepubliceerde stukken staan verder mogelijke podiumopstellingen, maar een voorgestelde plattegrond voor Ahoy is onleesbaar. Verder is een overzicht van het aantal hotelkamers in Rotterdam gemaakt. Welke hotels zijn gereserveerd is niet duidelijk en ook de voorwaarden blijven geheim. Ook mogelijke locaties voor andere evenementen rondom het songfestival, zoals Eurovision Village, blijven onbekend.

De 65e editie van het songfestival vindt plaats op 12, 14 en 16 mei.