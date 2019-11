Prins Harry nam commerciële vlucht naar Japan

De 35-jarige Harry reisde met All Nippon Airways naar en van Tokio. Op de terugreis zat hij in de premium economy-klasse. De Ierse dragqueen Victoria Secret postte een foto van Harry in het vliegtuig op Instagram, die inmiddels niet meer zichtbaar is. Aan Hello Magazine vertelt ze dat Harry heel aardig was en veel met het cabinepersoneel sprak.

„Ik zit tegenover de hertog in het vliegtuig naar Tokio en ik kan bevestigen dat hij erg leuk is”, schreef Victoria. „Ik viel bijna van mijn stoel toen hij aan boord kwam.” Ze voegde eraan toe dat elke vlucht na deze haar gaat tegenvallen.

De hertog van Sussex lag eerder onder vuur omdat hij en zijn echtgenote Meghan veelvuldig gebruikmaakten van een privéjet, terwijl ze pleiten voor maatregelen ter bescherming van het klimaat en het milieu. Sindsdien koos Harry ook voor een commerciële vlucht voor zijn bezoeken aan Zuid-Afrika, Rome en Amsterdam.