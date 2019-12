Brody Jenner gespot met nieuwe vriendin

Brody stapte vorig jaar juni in Indonesië in het huwelijksbootje met Kaitlynn Carter, maar in augustus werd bekend dat de twee na een relatie van vijf jaar uit elkaar zijn. Kort na de breuk kreeg Brody een relatie met het 22-jarige model Josie Canseco, terwijl zijn ex Kaitlynn kort samen was met Miley Cyrus.

De 36-jarige Brody, een halfbroer van Kendall en Kylie Jenner, nam zijn date mee naar het restaurant Nobu in Hollywood. Op foto's op de website van Daily Mail is te zien hoe ze samen in een taxi vertrekken. De blondine Mason is een model uit Arizona en poseerde reeds voor Guess, Sketchers and de Portugese Vogue.