'GTST-actrice ontslagen om zwangerschap'

In de serie vertrok Ingeborg naar Amerika om niet meer terug te keren. De actrice kreeg, van de makers, twee weken voordat zij de deur van de studio definitief achter zich dichttrok te horen dat ze met haar wilden stoppen.

Voor haar eerste zwangerschap was de verhaallijn aangepast. "Met de tweede zwangerschap waren de inmiddels nieuwe uitvoerend producenten minder bereidwillig. (...) Ze vertelden zonder omhaal dat ze met me wilden stoppen. Twee weken later zou het afgelopen zijn. Na tien jaar", onthult Ingeborg in het pas verschenen boek Eeuwige Roem van Eddy Zoëy en Marcel Langedijk.

"Ik was echt helemaal beduusd, maar ik moest nog een scène spelen, dus ik dacht de hele tijd: niet janken, niet janken."

Haar geliefde Albert Jan, die destijds bij Nederlands langstlopende soap werkte als opnameleider, was zo boos over de gang van zaken dat hij direct ontslag nam. Ingeborg was in 2000 voor het laatst te zien in GTST. Later acteerde ze o.a. in de serie 2012: Het jaar Nul.