A$AP Rocky beschuldigd van mishandeling vanwege schietpartij

„Het afvuren van een pistool op een openbare plaats is een ernstig misdrijf dat tragische gevolgen had kunnen hebben. Niet alleen voor de persoon die het doelwit was, maar ook voor onschuldige omstanders die op dat moment een bezoek brachten aan Hollywood”, verklaarde Gascón in een persbericht dat is verstuurd naar verschillende Amerikaanse media.

Het voorval vond op 6 november 2021 plaats in Los Angeles. De rapper, wiens echte naam Rakim Mayers is, zou tijdens een ruzie met een bekende hebben geschoten met een semiautomatisch vuurwapen. Mayers wordt op 17 augustus voorgeleid aan de rechter.