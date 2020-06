Live in je huiskamer

Het Metropole Orkest speelt vanuit de eigen studio.

Voorlopig moeten we het vooral doen met concerten via je koptelefoon en het beeldscherm. Maar ook dat kan mooi zijn. Ook voor de artiesten, die op deze manier toch hun publiek kunnen blijven bedienen, al dan niet tegen een kleine vergoeding. We kozen enkele live optredens uit die binnenkort plaatsvinden.