Gerard Joling loopt ’tonnetjes’ mis door coronacrisis

Aanvankelijk schatte de zanger dat hij „al vier tonnetjes in de min” staat, maar stelde dit aantal later bij tot 3,5. Toch vindt Joling het verlies van zijn inkomsten niet het ergste. „Weet je, het gaat me helemaal niet om geld, het gaat mij er gewoon om dat je uit je hele doen bent. Ik heb de eerste tien dagen gewoon echt moeten acclimatiseren.”

Die lege agenda was enorm wennen. „Ik dacht: Ik hoef niks, ik hoef niks. Er is altijd wel wat, of interviews of tv. Ik ben natuurlijk bezig met verschillende televisieprogramma’s, dat ligt stil. En dan je optredens, leuke festivals, goede partijen. Er zijn heel veel personeels- en bedrijfsfeesten afgezegd waar ik echt met de band stond.”

De zanger heeft op 5 en 6 juni vooralsnog wel concerten in de Ziggo Dome op het programma staan. Joling, die er zijn 35-jarig jubileum en zijn aankomende 60e verjaardag zou vieren, hoopt dat die shows kunnen doorgaan vanwege zijn grootse plannen, maar hij houdt zijn hart vast.