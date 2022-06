Geëmotioneerde Jan Smeets neemt afscheid van zijn Pinkpop

Smeets werd vlak voor het optreden van Peal Jam uitgewuifd door het publiek. „Vijfendertig jaar geleden werd Pinkpop opgericht”, zei de nieuwe Pinkpopmanager Niek Murray. Voordat Smeets het hoofdpodium beklom, was er op grote schermen op het podium een compilatie te zien van zijn grote momenten als Pinkpopbaas.

Smeets was als een van de oprichters van Pinkpop – sinds het eerste, toen nog bescheiden, festival in 1970 – betrokken bij het steeds groter wordende muziekspektakel – het oudste nog bestaande in Europa. Al die jaren stond hij bekend als Mr. Pinkpop. Niets ontging de Limburger, hij controleerde alles bij de voorbereiding en uitvoering van het festival. Berucht waren zijn woede-uitbarstingen als hij tijdens zijn talloze rondritten op zijn scootertje ergens op het terrein iets zag gebeuren wat hem niet beviel. Het festival moest wat Smeets betreft tot in de puntjes en perfect zijn geregeld. Losse eindjes kwamen in zijn vocabulaire niet voor.

Zwaar weer

In 2020 kondigde hij zijn aftreden aan, precies na vijftig jaar Pinkpop. Het festival verkeerde toen door corona in zwaar weer. Pinkpop ging niet door, en ook het jaar daarop bleven de poorten van het festivalterrein in Landgraaf gesloten. Na twee jaar afwezigheid knalt de 51e editie van Pinkpop dit jaar weer, voor Smeets dé gelegenheid bij uitstek om alsnog afscheid te nemen als Pinkpopbaas.

Helemaal weg gaat Smeets niet. Hoewel hij het stokje inmiddels heeft overgedragen aan zijn drie opvolgers Niek Murray, Sierk Janssen en Tirsa Creusen, blijft hij adviseur van het festival. Wat dat precies inhoudt, moet nog blijken. Murray profileerde zich de afgelopen dagen al als nieuwe festivalmanager.