Macaulay Culkin grapt over reboot Home Alone

Fans moesten niet alleen lachen om de post, maar spoorden de voormalig kindster ook aan een rol te vragen in de reboot. Velen stelden daarbij voor dat hij de rol zou spelen van de vader van zijn personage Kevin. De originele acteur voor die rol, John Heard, overleed in 2017. Macaulay staat daar blijkbaar wel voor open. „Hey Disney, bel me”, grapte hij in een tweet.

De nu 38-jarige acteur was als tienjarige te zien in de eerste Home Alone. Hij speelde Kevin McCallister, een jongetje dat door zijn ouders wordt vergeten als ze op vakantie gaan en de strijd aangaat met twee inbrekers. Twee jaar later kwam er een sequel met Macaulay uit. Er zijn daarna ook nog een derde, vierde en vijfde Home Alone-film gemaakt, maar daarin speelde de acteur niet meer mee.

Disney maakte dinsdag bekend dat het aan de slag gaat met reboots van vier bekende titels. Voor het nieuwe streamingplatform Disney+ maakt het bedrijf nieuwe versies van Home Alone, Night At The Museum, Diary Af A Wimpy Kid en Cheaper By The Dozen. Het is niet duidelijk of het om films, series of een andere vorm gaat.