Paul McCartney in rouw om zwager: ’Een van de aardige mensen die ik kende’

Inmiddels is Paul McCartney alweer samen met zijn derde vrouw, Nancy Shevell (62) – zijn tweede huwelijk met Heather Mills (54) mag gerust een catastrofe worden genoemd – maar tot 1998 was de Beatle getrouwd met Linda Eastman.

De Amerikaanse fotografe kwam in het voorjaar van 1967 in het leven van Paul en was tot haar dood, en ongetwijfeld ook daarna, de liefde van zijn leven. De wereldster is ook daarna bevriend gebleven met Linda’s broer, John Eastman, die hij altijd zijn zwager bleef noemen.

’Veel pijn’

Donderdag maakte McCartney bekend dat Eastman is overleden. Aan de gevolgen van alvleesklierkanker, zou later blijken. Op sociale media staat hij stil bij de dood van de advocaat, die 83 werd.

„Mijn lieve zwager, John Eastman, is heengegaan”, schrijft McCartney op Twitter. „We hebben elkaar meer dan vijftig jaar gekend en zijn verlies doet mij en zijn familie extreem veel pijn. John was een geweldige man. Een van de aardigste en slimste mensen waarvan ik ooit het geluk heb gehad in mijn leven te mogen hebben.”

Humor en toewijding

De Beatle zegt dat Eastman hem als advocaat vaak heeft geholpen met juridische zaken, maar dat hij als vriend moeilijk onder de tafel te praten was. „Zijn gevoel voor humor scheen altijd door in alles wat hij deed en zijn toewijding aan zijn familie was ongeëvenaard.”

Hij vervolgt: „We hebben samen zo veel mooie en leuke momenten gekend door de jaren heen, maar als we serieus moesten zijn, was hij niet te stoppen. Ik kan nog ontelbaar veel zeggen over zijn ongekende kwaliteiten, maar woorden kunnen zijn passie voor het leven en onze affectie voor hem niet beschrijven. Hij zal ontzettend worden gemist, maar iedereen die hem kende en van hem hield, zullen hem voor altijd in het hart bewaren. Tot ziens, Johnny. Ik hou van je, Paul.”