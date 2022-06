Jan Jaap van der Wal over zijn vrouw: ’Elke keer word ik weer verliefd op haar’

„Ik las van de week dat acteur Tom Waes en zijn liefde na 18 jaar uit elkaar gingen”, vertelde Van der Wal. „Toen dacht ik: dat is lang. Maar dat is net zo lang als Eva en ik elkaar kennen. Maar het voelt nog helemaal niet zo lang. Ik denk dat dat mijn definitie is van mijn liefde voor haar. Het voelt alsof het nog maar een week oud is. Heel fris.”

Jan Jaap (42) en Eva (45) traden in 2010 met elkaar in het huwelijk. De cabaretier vertelde NPO-presentator Mischa Blok dat de twee geliefden elkaar niet perse meer verrassen na achttien jaar. „Maar we gaan elke keer weer een nieuwe fase in waardoor ik anders naar haar leer te kijken”, aldus Van der Wal. „We zijn nu samen een leven aan het opbouwen in Vlaanderen, dan kijk ik op die manier naar haar. Sinds vijf jaar kijk ik naar haar als moeder. Daarvoor keek ik naar haar als vrouw. En elke keer word ik weer verliefd op haar. Daarom voelt de relatie eigenlijk nooit lang.”

Als zijn grootste onhebbelijkheid in de liefde noemt Jan Jaap ’dat ik dit soort kutantwoorden geef! Als zij dit hoort, zegt ze zeker: je kan toch ook wel eens wat romantisch zeggen?!’ Van der Wal droeg in de uitzending het nummer Hoe ek voel van de Zuid-Afrikaanse zangeres Amanda Strydom op aan zijn vrouw. Dit was een van de nummers die werd gedraaid op hun huwelijk in 2010.