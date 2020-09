Nicht Grace Kelly verpulvert prinses Charlène

„Het is eigenlijk heel simpel: CHARLÈNE (42) is vreselijk onhandig en heeft totaal geen idee hoe ze het leven van een prinses moet leiden. Maar ja, ze heeft ALBERT (62) een zoon geschonken, de vijfjarige JACQUES, en daarmee Monte Carlo gered van de ondergang. De gedachte dat Albert straks geen opvolger zou hebben, ging hem steeds meer zorgen baren. Het is alleen dáárom dat hij van haar houdt.’’

De Monegaskische prins had al vele vriendinnetjes in zijn leven, maar niemand durfde volgens Dukor een bestaan aan in die gouden kooi. Charlène durfde dat wel.

,,En dat zal Albert altijd in haar waarderen. Maar goed, ze is natuurlijk echt niet lelijk, daar kunnen we eerlijk over zijn, maar ze heeft niet de uitstraling van mijn nichtje. Verre van zelfs. GRACE had charisma, was elegant, voorkomend, fantastisch. Iedereen lag aan haar voeten. Dat kunnen we van Charlène niet bepaald zeggen.’’