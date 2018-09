Familie Bobbi Kristina Brown ontkent opnieuw

"Er is de afgelopen week niets veranderd in haar toestand. Het is niet zo dat haar organen ermee ophouden. Geen verandering dus", zegt een familielid.

Bobbi Kristina zou op de sterfdag van haar moeder (11 februari) van de beademing worden afgehaald, zo deed in Amerika - waar de comateuze toestand van de dochter van Whitney Houston en Bobby Brown het schowbizzgesprek van de dag is - de ronde.

Dat werd toen door de familie ook met klem ontkend en is niet gebeurd. Een tante van 'Krissy' beweerde vorige week nog dat zij zelfs haar ogen bewoog en dat er signalen zouden zijn dat zij herstellende is.

Bobbi Kristina werd ruim twee weken geleden bewusteloos aangetroffen in de badkuip van haar huis in Atlanta, waar zij met haar geliefde Nick Gordon woont. Boze tongen beweren dat hij de aanstichter is van het drama. Dat wordt momenteel door de politie opnderzocht.