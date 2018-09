Nieuwe inwoners in Utopia

Afgelopen dagen voerden ze een succesvolle campagne op de website van Utopia om zich toegang te verschaffen.

Tineke is 60 jaar en binnenkort oma van drie kleinkindern. Ze wil in Utopia geld verdienen met de aanleg van een bosgolfbaan en kleine moestuintjes. Ze wil naar eigen zeggen in Utopia de moederrol op zich nemen. De 31-jarige Danny is vrijgezel. Hij werkt als model en is mede-eigenaar van een club in het noorden van het land. Ook hij zit vol plannen. Danny wil in Utopia uitsmijters verkopen en een tuin aanleggen met kruiden die een medicinale werking hebben. Ook wil hij een modeshow organiseren, waarbij hij naast kleding ook de producten uit Utopia wil showen.

Een van de nieuwe markante figuren mag daadwerkelijk als inwoner blijven. Zondag stemmen de inwoners wie mag blijven en wie nog dezelfde avond het terrein moet verlaten. Daarnaast is er dinsdag een stemronde geweest onder de huidige inwoners. Maandag wordt duidelijk wie naar huis moet: Patrick, Ivan of Chris.