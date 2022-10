Leontine Ruiters heeft een nieuwe liefde

Yvonne Coldewijer bracht het nieuws dinsdagochtend al op haar juicekanaal en nu heeft Huiberts de relatie bevestigd aan RTL Boulevard. „Het klopt dat wij elkaar aan het ontdekken zijn en dat is heel fijn en leuk.” Leontine heeft de multimiljonair leren kennen via een gemeenschappelijke vriendin. De twee hebben het in elk geval erg gezellig samen. Of er sprake is van een echte relatie laat Huiberts in het midden. Dat houden ze ’liever nog even voor zichzelf’.

John werd in 2018 nog uitgeroepen tot EY Entrepreneur Of The Year vanwege zijn werk als oprichter van uv-lakkenmaker IGM Resins.

John Huiberts in 2018

Rel

Leontine en Marco Borsato scheidden vorig jaar na een huwelijk van bijna 22 jaar. De optelsom van spanningen, stress en de buitenechtelijke gevolgen van een ’intimiteitsvacuüm’ leidden in 2020 al tot de breuk tussen Marco en Leontine. In de zomer van 2021 leek het er echter even op dat ze het alsnog samen zouden proberen, maar ook aan dat geluk kwam weer een einde. Marco werd beschuldigd van seksueel misbruik en niet veel later kwam de rel rond The voice of Holland aan het licht waarin ook zijn naam werd genoemd.

Het bleek het definitieve einde voor Marco en Leontine. Opmerkelijk genoeg bleek het Marco die de stekker uit hun relatie trok. Hij zou zijn geliefde willen beschermen tegen alle ellende en vooral de wens hebben dat ze gewoon haar eigen leven zou kunnen leiden. Het ziet ernaar uit dat Leontine daar goed in is geslaagd. In april nam ze afscheid van de achternaam Borsato en nu heeft ze dus weer een nieuwe man aan haar zijde.

