Scientology en actiefilms: wat is er bekend over het mysterieuze leven van Tom Cruise?

Door Onze redactie

Al decennialang draait Tom Cruise (59) mee in Hollywood. Momenteel staat de filmster wederom in de schijnwerpers, nu omdat woensdagavond zijn nieuwe film, Top Gun: Maverick, in première gaat op het filmfestival van Cannes. Maar hoewel er het een en ander bekend is over de grote liefdes in zijn leven, lijkt zijn privéleven nog altijd een mysterie.