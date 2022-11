Louis Tomlinson aan de beterende hand na operatie aan arm

Tomlinson hoopt dat hij „langzaam maar zeker” herstelt. De 30-jarige artiest brak zijn rechterarm door een val na een concert in New York, liet hij eerder weten. De zanger moet herstellen van de val en heeft daarom de activiteiten ter promotie van zijn tweede soloalbum deels moeten schrappen.

De 30-jarige Tomlinson werkte tijdens de coronacrisis aan zijn tweede plaat, Faith In The Future. De zanger staat op 15 oktober 2023 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert is onderdeel van zijn Faith In The Future Tour. Er zijn nog kaarten beschikbaar.