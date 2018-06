'Bruce Jenner wilde als kind al vrouw zijn'

TMZ schrijft dat de atleet er als kind al van overtuigd was dat hij liever een meisje wilde zijn. Jenner zou dit onlangs aan zijn familie hebben verteld. De olympisch kampioen zou zich altijd al vrouw hebben gevoeld. De ingewijde benadrukt dat Jenner zich tegenover zijn kinderen wel altijd als vader gedroeg. Zijn vrouwelijke kant zou hij in die tijd niet hebben laten zien.

Bruce zal binnenkort in een interview met Diane Sawyer vertellen over zijn transformatie. Eerder gingen geruchten dat hij Diane ook zou vertellen hoe hij genoemd wil worden als hij eenmaal een vrouw is, maar volgens TMZ klopt daar niets van.