Katja en Thijs: Het einde van een sprookje

Katja en Thijs stonden in 2004 oog in oog met elkaar op de set van Medea, van Theo van Gogh. Hun gespeelde verliefdheid ging over in een echte verliefdheid. Eentje die zijn weerga niet kende. Katja, die al voor meerdere tegenspelers was gevallen, werd getemd door haar liefde voor Thijs.

Stralend aan elkaars zijde verschenen Katja en Thijs steeds vaker in het openbaar. Katja viel in de smaak bij haar schoonfamilie, Thijs ook. Na een wereldreis van zeven weken samen kondigen de tortelduifjes een huwelijk aan. Datzelfde jaar, op 14 augustus, schuift Thijs een ring om Katja's vinger in Frankrijk. Met een passievolle bruidskus bezegelde Katja destijds haar 'keus voor het leven'.

Liefdesbaby

Een liefdesbaby zal daarna de kroon op hun geluk zijn. Dat zien zij in 2009 tegemoet, maar Katja krijgt tot haar grote verdriet een miskraam. Later dat jaar kondigt het stel een nieuwe zwangerschap aan: "We zijn dolgelukkig."

Dochter Sammie kwam op 22 april 2010 ter wereld. En toen begon het meer 'burgerlijke' leven van de aan uitspattingen gewende Katja. Het gezin vertok vanuit Amsterdam naar het rustige Uitdam.

En daar, tussen de weilanden, moet de vonk die tijdens die opnamen van Medea oplaaide tot een uitslaande brand, langzaam maar zeker zijn gedoofd, zoals Privé eind 2014 schreef. Thijs en Katja zagen elkaar steeds minder; er kwam een tweede huis in Amsterdam bij.

Schijn

Katja werd afgelopen Valentijnsdag gespot met een ander in Berlijn. Nog steeds hielden de twee de lippen stijf op elkaar. In een laatste poging de schijn op te houden vierden ze vorige week voor het plaatje nog de 40ste verjaardag van Katja. "De eerste toost op mijn 40e verjaardag met Thijs Römer #dus".

Privé bracht afgelopen zaterdag het onthullende verhaal dat bij de huwelijkscrisis van de twee veel meer mensen uit de showbizz, bekend en onbekend, betrokken blijken: Lees hier alles over het liefdesweb van Katja en Thijs, waarin meerdere BN'ers verstrikt raakten

Gevolgd door, eindelijk, een officiële verklaring maandagochtend: "Als geliefden zijn wij uit elkaar. Wij gaan verder als meer dan goede vrienden en als trotse ouders van onze prachtige dochter Sammie."

Dus. Toch uit elkaar...