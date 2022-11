Biografie Aaron Carter verschijnt komende week

In de laatste versie die wordt gepubliceerd worden ook de laatste aantekeningen in het manuscript meegedrukt. „Dan kan de lezer zelf zien welke kant het boek op moest gaan”, aldus de uitgeverij.

Aaron Carter claimt in een nog te verschijnen postume biografie dat hij Hilary Duff heeft ontmaagd. Voor de vorige week overleden zanger was dat ook zijn eerste keer, schrijft althans Page Six, die het boek al heeft ingekeken. „Hilary en ik verloren onze maagdelijkheid aan elkaar in een hotel in Los Angeles”, aldus Carter, die in zijn tienerjaren een relatie had met Duff. „Ik denk dat het op haar verjaardag was, misschien haar 13e, maar ik weet het niet meer. Haar vrienden kwamen toen nog binnen en we schreeuwden dat ze weg moesten gaan.”

Een vertegenwoordiger van Duff wilde tegenover Page Six niet reageren op de stelling van Carter. De zangeres liet vorige week wel weten dat ze het vreselijk vond dat het leven voor Carter „zo zwaar” was. „Je had een sprankelende charme. Wat hield ik als tiener van je. Ik stuur je familie alle liefde. Rust zacht.”

Carter overleed zaterdag op 34-jarige leeftijd in zijn eigen woning. Hij werd dood aangetroffen in bad.