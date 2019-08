’Mysterieuze’ talkshowgast blijkt Will Ferrells Anchorman-typetje

Ferrell schoof aan om het tweede seizoen van zijn The Ron Burgundy Podcast te promoten. Zo onthulde de 52-jarige acteur in Jimmy Kimmel Live! zijn ideale podcastgasten. Naast Kimmel ziet Ron Burgundy een gesprek met de paus wel zitten.

Na Jimmy Kimmel kregen ook onder anderen Stephen Colbert, James Corden en Seth Myers de maffe nieuwslezer - al dan niet via een video - over de vloer. Ferrell kroop in 2004 voor het eerst in de huid van Burgundy voor de film Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. Het vervolg, Anchorman 2: The Legend Continues, volgde in 2013.