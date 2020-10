Belgische YouTuber Kastiop (22) vermist

„We hebben echt geen idee waar Kacper is. Zijn vrienden en de politie hebben al veel gezocht”, laat zijn huisgenoot Vincent Frère aan Nieuwsblad weten. „Woensdagavond na mijn werk heb ik hem voor het laatst gezien.” Frère en de YouTuber delen samen een huis in Hasselt.

„Hij zei dat hij bij zijn moeder ging slapen. Vrijdag vroeg een vriend me hoe het met Kacper was. Ik dacht dat hij nog bij zijn moeder was, maar daar was hij blijkbaar niet meer. Ik heb hem nog berichtjes proberen te sturen, maar daar kwam geen antwoord op”, aldus de huisgenoot.

Volgens Frère had Kacper het erg moeilijk vanwege de coronapandemie, omdat hij het sociale contact enorm miste. Hoewel er tot nu toe geen aanknopingspunten zijn, hoopt hij dat Kacper weer opduikt.

De YouTuber die in België bekend is en maar liefst 290.000 abonnees heeft, was bezig met een campagne voor Childfocus (Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen). Aanvankelijk werd er gedacht dat zijn vermissing een publiciteitsstunt was, maar volgens Frère staat de campagne los van de verdwijning van Kacper.