'Politie schond privacy Cliff Richard'

De politie doorzocht in augustus vorig jaar het huis van de zanger van onder meer de hits Living Doll en Congratulations in verband met het mogelijk misbruik van een jongen door Richard in de jaren tachtig. De BBC was daarover van tevoren ingelicht en volgde de politieactie onder meer vanuit een helikopter. Na de huiszoeking werd de nu 74-jarige Richard door de politie gehoord, maar hij is niet aangehouden of aangeklaagd.

Volgens Trotter heeft de publiciteit over het doorzoeken van de woning in het Zuid-Engelse graafschap Berkshire en de aard van de beschuldiging niet alleen de privacy van Richard aangetast, maar hem mogelijk ook onnodig leed berokkend. Wat de redenen ook waren om de BBC vooraf in te lichten, de zaak heeft de politie veel slechte publiciteit bezorgd. De betrokken hoofdcommissaris moest voor een commissie van het Lagerhuis verschijnen, in de media was er veel kritiek en veel mensen klaagden onder meer op de sociale media over het gedrag van de politie.

Maar belangrijker is volgens Trotter dat mensen beelden zagen van de doorzoeking en over de ernstige beschuldiging tegen Richard werden geïnformeerd, voordat de zanger door rechercheurs was gehoord.