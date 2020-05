Ruzie DOTAN en moeder PATTY laait weer op

In gesprek met radioprogramma Kunststof liet Dotan deze week weten dat de breuk met zijn moeder definitief is. „Het is niet goed om haar te zien.” Ⓒ ANP / Inzet: Hollandse Hoogte

Zanger DOTAN (33) wil zijn moeder PATTY HARPENAU (61) nooit meer zien of spreken. „Ik hou van haar, maar het is veiliger haar niet meer te zien”, zei hij afgelopen week. Over de reden van de breuk zweeg hij. Maar nu onthult zíj: „Het ging fout tijdens kerst 2012. Hij noemde mijn vriend, die deze week overleed, een bedrieger en ik moest kiezen tussen hem of mijn kind...”