Sabia Engizek weer in openbaar verschenen

Samen met Rafael van der Vaart bezocht ze maandagavond de tiende editie van het Sports Gala in het Duitse Hamburg.

Sabia, die normaal gesproken niet vies is van wat media-aandacht, werd de afgelopen twee maanden niet meer in het openbaar gespot. Volgens Duitse media zou de brunette zich schuil houden omdat ze opnieuw in verwachting zou zijn.

Op foto's van Sabia, die op het gala in een strakke, zwarte jurk verscheen , is echter nog geen buikje te bekennen.

De voetballer en zijn vriendin kregen in december 2013 een grote klap te verwerken toen ze voortijdig een baby verloren. Hun dochter werd na negentien weken stil geboren.