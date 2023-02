Dit is de winnaar van De Slimste Mens

De schrijver speelde het finalespel tegen Pheifer. Rombouts wist genoeg goede antwoorden te noemen over het jachtluipaard om de tijd van Pheifer helemaal weg te spelen. Op het moment dat dichter Martin Rombouts de winnaar van het 21e seizoen De Slimste Mens werd, had hij een heel persoonlijke gedachte. „Ik dacht: dit had m’n moeder leuk gevonden”, zegt hij in gesprek met het ANP. De moeder van Rombouts is een jaar geleden overleden.

Dat Rombouts de NPO-kennisquiz zou winnen, had hij nooit gedacht. „Ik had gedacht dat ik het wel oké zou doen als ik mijn zenuwen onder bedwang zou houden”, aldus de dichter. „Ik had afleveringen teruggekeken en dacht: volgens mij ben ik wel goed genoeg om een aflevering door te gaan. Maar de winst pakken, dat had ik niet gedacht.”

Van zenuwen merkte Rombouts aflevering na aflevering wel degelijk wat, maar last had hij er niet van. Zo vond Rombouts de puzzelronde iedere keer weer „heel spannend.” „Niet per se moeilijk, maar als je het antwoord niet ziet, zie je het niet. En dat is heel stressvol en frustrerend.” Ook de eerste ronde met losse vragen, ook wel 3-6-9 genoemd, vond Rombouts soms frustrerend. „Dan moet je echt goed oppassen dat je jezelf niet dom gaat voelen als je een paar dingen niet weet.”

Heleen21

Rombouts heeft zich voorbereid door mee te spelen met De Slimste Mens-app. Zo oefende hij veel tegen ’Heleen21’. Inmiddels heeft hij contact met de vrouw, met wie hij ook samen met wat andere mensen naar de finale heeft gekeken. Ook daarbuiten hebben de twee nog contact. „We chatten via Instagram een beetje over en weer.”

Dit seizoen zijn er meerdere critici, onder wie oud-winnares Angela de Jong, die menen dat de kandidaten een lager niveau hebben dan voorgaande jaren. Volgens Rombouts is dat „statistisch gezien niet waar.” „Ik denk dat het wel meevalt”, legt hij uit. „Het is een beetje een eigen leven gaan leiden.”

Rombouts volgt cabaretier en columnist Jasper van Kuijk op. Hij won het afgelopen seizoen en kwam de wisselbokaal aan de winnaar overhandigen. Van Kuijk droeg voor de overhandiging een speciaal gedicht in de stijl van Rombouts op aan de winnaar aan de hand van zijn antwoorden in de finale-aflevering.