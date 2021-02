Vrienden vrezen voor welzijn Marilyn Manson

De vriend had de politie gebeld omdat hij al uren geen contact meer met de muzikant kon krijgen. Hij maakte zich zorgen dat er misschien iets met hem gebeurd was. De gealarmeerde agenten ondernamen verschillende pogingen om Manson naar buiten te laten komen, maar zonder resultaat. Er werd zelfs een helikopter ingezet om met een schijnwerper in zijn tuin te kijken.

De politie kon na enige tijd contact krijgen met een manager van Manson. Die verzekerde de agenten dat alles in orde met hem was.

Het politiebezoek komt enige dagen nadat actrice Evan Rachel Wood bekendmaakte dat de verhalen over misbruik die ze al eerder deelde, over de muzikant gingen. Ook diverse andere vrouwen lieten weten misbruikt te zijn door de shockrocker.

