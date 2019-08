’Slachtoffer vechtpartij A$AP Rocky voor leven getekend’

De behandelaar, die meerdere gesprekken voerde met het vermeende slachtoffer, had het volgens Aftonbladet over „zwaar misbruik.” „Hij leeft constant in angst, slaapt slecht en heeft veel nachtmerries.” De man zou schreeuwen in zijn slaap en midden in de nacht wakker schrikken. „Hij is bang dat iemand hem iets aan wil doen.”

Rechtbanktekening van A$AP Rocky Ⓒ EPA

De man kampt met „een enorm trauma” en wordt doorverwezen naar een psychiater. „Mishandeling moeten we niet kleineren, dit is niet iets dat licht opgenomen moet worden.”

Strafeis

De 19-jarige raakte op 30 juni slaags met A$AP en de zijnen. Hij kreeg meerdere klappen, onder meer van de bodyguard van de rapper. Ook werd er met een gebroken fles gezwaaid, beide kampen liepen snijwonden op. A$AP Rocky houdt vol dat hij zich enkel verdedigde. De artiest zou zijn lastiggevallen door de 19-jarige man en een vriend. Hij kwam donderdag aan het woord in de rechtbank en verklaarde dat niemand uit was op een vechtpartij.

De bodyguard van A$AP Rocky Ⓒ EPA

Vrijdagmiddag wordt A$AP Rocky’s bodyguard verhoord. Daarna maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend en pleiten de advocaten. Het laatste woord is aan de verdachten. De rechtbank verwacht dat de inhoudelijke behandeling vrijdag afgehandeld kan worden, hoewel maandag als reservedag achter de hand wordt gehouden. Voor de uitspraak is waarschijnlijk minimaal een week beraad nodig.