Lori Loughlin zet megavilla te koop

Bronnen rond het stel melden aan TMZ dat de verkoop van het huis niets te maken heeft met het universiteitsschandaal waarin Loughlin en Mossimo Giannulli zijn verwikkeld. De twee zouden vaker huizen ’flippen’, door ze te kopen, renoveren en weer van de hand te doen. Dit huis kochten ze in 2015 voor een kleine 14 miljoen dollar. Twee jaar later zetten ze het voor 35 miljoen te koop, maar niet lang daarna haalden ze het weer van de markt.

De villa is ruim 1100 vierkante meter groot en telt zes slaapkamers en negen badkamers. De woning is voorzien van een zwembad en wijnkelder voor zo’n 5000 flessen en is gelegen aan de prestigieuze Bel Air Country Club.

Loughlin en Giannulli worden ervan verdacht een half miljoen te hebben betaald om hun kinderen op de prestigieuze University of Southern California (USC) te krijgen. Hun dochters werden op papier opgenomen in het roeiteam maar ze bleken de sport in werkelijkheid helemaal niet te beoefenen. De zaak tegen de actrice en de modemagnaat loopt nog. Als ze veroordeeld worden, kunnen ze voor jaren achter de tralies eindigen.

