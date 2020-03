Dochter Kim Basinger reageert bijdehand op verzoek om naaktfoto’s

Het 24-jarige model antwoordde: „Je kunt ze waarschijnlijk gratis op Google vinden, maat.” Geen grapje van Ireland, want in juli vorig jaar postte ze twee foto’s op Instagram van zichzelf op een balkon in Manhattan en op het strand van Malibu, waar ze praktisch naakt op stond. Ook poseerde ze al eens in evakostuum om de strijd tegen anorexia aan te gaan.

Een andere fetisjist die vroeg om foto’s van haar voeten, antwoordde ze: „Ja, als je geld overmaakt.”

De fans stelden de vragen tijdens een live vraag- en antwoordsessie op Instagram. Ook de vraag wie haar favoriete beroemdheid op het sociale platform was, leverde een verrassend antwoord op: Anthony Hopkins.