Derde seizoen voor Chateau Meiland

Zo vertelt Martien aan Wietze de Jager: „Er komt een nieuw seizoen!” De kasteelheer verklapt dat er in het nieuwe seizoen in ieder geval verbouwd gaat worden. „Wanneer het begint, weet ik niet. Daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik weet wel dat het doorgaat. Erica regelt al die zakelijke dingen, dat weet ik niet.” Ook vertelt hij dat hij een nieuwe serie Cash or Trash gaat opnemen voor SBS.

De Meilandjes zijn heel succesvol onder het Nederlandse publiek. In het eerste seizoen was te zien hoe de familie het hele chateau opknapte. Na twee seizoenen met hoge kijkcijfers won het programma de Gouden Televizier-Ring. Niet geheel onverwacht dat de speciale kerstafleveringen ook erg goed scoren.

Meiland is niet van plan om een overstap naar RTL te maken en kijkt op van de transfer van Frank en Rogier. „Nee, dat vind ik zó… Dat vind ik niet netjes. Ik bedoel: wij blijven loyaal aan SBS. Zíj hebben ons op de kaart gezet en op de tv gebracht. Het is toch heel fijn voor die zender?„ De tv-persoonlijkheid voelt zich verbonden met SBS. „Ik vind dat je dan loyaal moet zijn aan de ander.”