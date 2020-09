Vrouwen veroveren filmwereld in Venetië

Vanessa Kirby in ’Pieces of a woman’. Ⓒ Foto PR

Het oudste filmfestival ter wereld is altijd een mannenbolwerk geweest. Natuurlijk: actrices mochten in Venetië altijd al schitteren in films en uitgedost in prachtige japons de rode loper opleuken. Vrouwelijke regisseurs waren echter een zeldzaamheid op het Lido. Dat is dit jaar anders.