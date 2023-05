Isaiah Washington: drugsgebruik op set Grey’s Anatomy

„Hmmm...Ik vraag me af of ik een tweet moet plaatsen over het onbeheerste alcohol- en drugsgebruik onder mijn medecastleden en producenten van Grey’s Anatomy en alle swingersfeestjes die er plaatsvonden?”, tweette Washington bij een foto van zichzelf waarin hij als personage Dr. Preston Burke te zien is in de populaire ziekenhuisserie.

„Ik bleef 3 jaar clean en weigerde de late hottubuitnodigingen, omdat ik ervan overtuigd was dat ik elk moment mijn contract zou verliezen met een urinetest en mijn lieve vrouw zou verliezen als ik in de hottub van die vrouw zou stappen”, vervolgde de acteur. „Ik vraag me af...”

Washington speelde Dr. Preston Burke in de eerste drie seizoenen van de serie. In 2006, schrijft Fox News, „werd hij naar verluidt beschuldigd van het gebruik van een homofoob scheldwoord, gericht aan co-ster T.R. Knight, tijdens een ruzie met een ander castlid, Patrick Dempsey. Knight was op dat moment niet aanwezig.” Washington bood later publiekelijk excuses aan in een verklaring, schrijft het medium.