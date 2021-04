Dief krijgt spijt van daad en stuurt Evelien de Bruijn een brief

In de brief schrijft de persoon in kwestie: „Geachte heer, mevrouw. Enige dagen geleden heb ik uit balorige hoogmoed een kratje bier uit uw tuin meegenomen. En hoewel dit op dat moment een erg goed idee leek, is dat natuurlijk een domme en onverantwoorde daad. Ik wil u middels dit schrijven mijn oprechte excuses aanbieden. Tevens wil ik middels het bijgesloten geldbedrag de geleden schade vergoeden.” Er is een briefje van 20 euro bijgevoegd.

Evelien aanvaardt de excuses. „Beste berouwvolle boef, ik hoop dat de pijpjes Grolsch je hebben gesmaakt!”, schrijft ze op Instagram. „Ik vond al dat het zo hard ging met de voorraad.” De presentatrice vraagt zich af wie de dader is. „Wie o wie? Brief is gestempeld in Amsterdam. Boef weet hoe ik heet, maar niet of ik man of vrouw ben.”