'Kanye West lachwekkend als modeontwerper'

Ook de legendarische PR-persoonlijkheid Kelly Cutrone was niet over hem te spreken. "Zijn 'mode-ding' is niets voor mij. Ik vind hem best een goede rapper, maar hij is lachwekkend als modeontwerper. Het slaat gewoon nergens op", vertelde ze aan People.

De rapper ontwierp kleding voor Adidas, maar hij kan de modewereld blijkbaar niet overtuigen van zijn talent. Op Twitter liet Kanye in een reactie weten dat hij juist "een nieuwe generatie vertegenwoordigt."

Sterrenstatus

"Fern Mallis, ik wil dat je iets begrijpt", begint Kanye. "Proberen om kleding te ontwerpen is moeilijk. Ik heb miljoenen ideeën en zoveel mensen werken me tegen. Ik vertegenwoordig een nieuwe generatie die zichzelf een weg willen banen in een gebroken wereld."

Bovendien zegt West dat hij zichzelf geen ontwerper mag noemen omdat hij vanwege zijn beroemdheid niet bij de opleiding werd toegelaten. Hij heeft hard moeten vechten in de mode-industrie, omdat mensen in dat wereldje naar zijn mening neerkijken op zijn sterrenstatus. Hij heeft de tweets inmiddels verwijderd.

Leiderschap

Nadat hij zijn zegje had gedaan over zijn 'leiderschap van de nieuwe modegeneratie', nodigde hij de veteraan Mallis uit voor een drankje. Mocht zij daarvoor in zijn, moest ze "gewoon een tafel reserveren bij het legendarische restaurant The Spotted Pig wanneer hij terug was in New York."