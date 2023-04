Jazzpianist Ahmad Jamal overleden aan gevolgen prostaatkanker

De Amerikaanse Jamal startte in 1955 zijn eigen jazztrio, waarmee hij eind jaren 50 een stempel drukte op de ontwikkeling van de jazzmuziek. Miles Davis heeft hem meerder keren als voorbeeld en inspiratiebron genoemd.

Ook hedendaagse artiesten putten uit zijn werk, zo werden samples van zijn muziek gebruikt door rappers als Common, Jay-Z en Nas. Daarnaast kwam zijn werk voor in series en films, zoals The Wolf of Wall Street.

In 2017 won Jamal een Grammy Lifetime Achievement Award en hij bleef ook tot voor kort nog optreden. Ook speelde hij meerdere keren in Nederland op het North Sea Jazz Festival, waaronder nog in 2012.