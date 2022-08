Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie 'Terug naar Verona' Vervlogen vriendschap in debuut Julien Althuisius

— Wie: Julien Althuisius — Wat: roman — Uitgeverij: — Ambo|Anthos

Door Lies Schut

De titel van Julien Althuisius’ debuutroman Terug naar Verona werpt zijn schaduw vooruit. Het boek, over een mannenvriendschap en wat daar van over is nu vier jeugdvrienden de veertig naderen, heeft Shakespeariaanse trekjes. Liefde, lust, jaloezie, overspel, chaos en verandering: Althuisius vervlecht deze oerthema’s in een knap geschreven hedendaagse tragikomedie, waarin ook nog eens Shakespeares Two gentlemen of Verona resoneert.