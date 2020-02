Kim en Kanye breiden vastgoedportfolio uit

Ⓒ EPA

Nadat ze vorig jaar al een flinke lap grond kochten in de Amerikaanse staat Wyoming, om daar vakanties met hun gezin door te brengen, hebben Kim Kardashian en Kanye West nu ook een stuk land aangeschaft in Palm Springs. Dit is vlakbij waar het jaarlijkse Coachella festival wordt gehouden. Dit meldt The Daily Mail.