Premium Het beste van De Telegraaf

Van rectale ozontherapie tot vaginaal stomen: dit zijn de vreemdste adviezen van Gwyneth Paltrow

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Gwyneth Paltrow heeft het weer voor elkaar: de 50-jarige actrice is wederom onderwerp van gesprek dankzij haar bizarre uitspraken over een strikt dieet waarin ze voornamelijk bouillon en groenten tot zich neemt. Maar, zoals al vaker gebleken: slechte reclame is ook reclame. Het is Paltrow wederom gelukt dat iedereen het over haar en haar adviezen heeft. Opmerkelijk genoeg is dit bizarre dieet niet eens haar vreemdste of gevaarlijkste aanbeveling.