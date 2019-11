Belgisch danseresje (9) schittert bij Ellen DeGeneres dankzij Meghan Markle

De video van Anae was in korte tijd al ruim 16 miljoen keer bekeken. Reden genoeg voor Ellen DeGeneres om het meisje en haar lerares over te vliegen. En hoewel deze uitnodiging al een droom op zich was, werd de verrassing nog groter. „Weet je hoe ik jullie video gevonden heb?”, vroeg Ellen aan Anae en Jeny toen ze bij haar op de bank zaten. “Meghan Markle stuurde me jullie video door!”

Het duo kreeg uiteraard ook de gelegenheid om op het podium hun danskunsten te laten zien. Anae en Jenny werden bovendien verrast met een cadeaupakket én een cheque ter waarde van tienduizend euro.