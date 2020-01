Selena Gomez over relatie met Justin Bieber: ’Ik werd emotioneel misbruikt’

„Ik heb er kracht uitgehaald”, zegt Selena. „Het is gevaarlijk om in een slachtofferrol te blijven, en ik ben niet respectloos, maar ik voel echt dat ik een slachtoffer was van bepaald misbruik.”

Als de interviewer vervolgens vraagt of ze doelt op ’emotioneel misbruik’, zegt de zangeres: „Ja. Ik had een manier nodig om het als een volwassene te begrijpen. Ik wilde de keuzes die ik maakte begrijpen. En hoewel ik hier niet de rest van mijn leven over wil blijven praten, kan ik met trots zeggen dat ik mij nog nooit zo sterk heb gevoeld als nu.”

De superster legt vervolgens uit dat haar nummer 1-single Lose You to Love Me, die ze vorig jaar uitbracht, haar heeft geholpen om met de pijn te leren leven. „Ik ben er ontzettend trots op”, zegt ze, refererend aan het lied. „Het nummer had een andere betekenis voor me toen ik het schreef. Het voelde alsof mijn relatie niet op respectvolle manier was afgesloten, en dat had ik geaccepteerd, maar ik moest gewoon nog een aantal dingen zeggen die ik toen niet had gezegd.”

Maar het is volgens Selena geen haatdragend nummer. „Het lied kun je interpreteren als: ik had iets prachtigs, en dat zal ik nooit ontkennen, maar het was ontzettend moeilijk en ik ben blij dat het inmiddels achter mij ligt. Met dit lied heb ik op een geweldige manier kunnen zeggen dat het verleden tijd is. En dat begrijp ik nu en ik respecteer het. Ik ben klaar voor een compleet nieuw hoofdstuk in mijn leven.”