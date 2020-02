’Canada voor Meghan kwestie van leven of dood’

Ⓒ Getty Images

De rust in het leven van MEGHAN MARKLE is weer wedergekeerd. Nu de druk van het Britse koninklijk huis is verdwenen, heeft ze alle tijd om zich te storten op haar gezinsleven met prins HARRY en zoontje ARCHIE. De hertogin zou zelfs stappen aan het ondernemen zijn om haar acteercarrière nieuw leven in te blazen. Eén ding is in elk geval zeker: spijt van de beslissing om afstand te doen van haar koninklijke titel heeft ze volgens een insider absoluut niet!