'Bruce Jenner raakte beide auto's'

Dat meldt TMZ.

Aanvankelijk werd gedacht dat Bruce Jenner inreed op zijn voorganger en die daardoor op de auto die daarvoor reed duwde. Videomateriaal van een lijnbus zou bewijzen dat Jenner echter beide auto's raakte. Nadat hij zijn voorganger op de andere weghelft duwde zou hij op de andere wagen zijn gebotst. Het kettingongeluk zou zijn ontstaan nadat een bestuurder plotseling remde.

De bestuurder van de wagen die op de andere weghelft terechtkwam overleed na een frontale botsing met een tegenligger. De vader uit Keeping Up With The Kardashians betuigde al zijn medeleven voor de nabestaanden. Uit onderzoek bleek dat hij niet dronken was of werd afgeleid door zijn telefoon. Wel is het nog mogelijk dat Jenner wordt verweten dat hij te weinig afstand hield van zijn voorganger.