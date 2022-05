Premium Het beste van De Telegraaf

Presentator vanaf vanavond te zien in nieuwe show ’Think inside the box’ Richard Groenendijk snapt hype van ’raadtelevisie’

Richard Groenendijk heeft soms last van tunnelvisie. Ⓒ foto William Rutten

Raadtelevisie is in de mode. Wie zit er in het pak (The masked singer), wie zit er achter de make-up, pruik en vrouwenkleding (Make up your mind), wie zingt daar achter die muur (Secret duets) en wie is de bewoner van dit huis (Dit is mijn huis)? Bij de nieuwe SBS6- spelshow Think inside the box moet een team van drie BN’ers onder leiding van Richard Groenendijk raden wie of wat er in een grote LED-box zit. Dus welke bekende Nederlander of welk voorwerp?