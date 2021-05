Expert Jos van Cann: ’Literaire thrillers kunnen ook slecht zijn’

Premium Cultuur

Boekenweek 2021 hoopvol van start

De Boekenweek 2021 is zaterdagochtend geopend door demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. Ze ontving in boekhandel Stumpel in Purmerend de eerste exemplaren van het Boekenweekgeschenk en -essay, van geschenkauteur Hanna Bervoets en essayist Roxane van Iperen. De locatie was bewust...