Idols-winnaar viert jubileum met eerste solotournee Jamai Loman: ’Na mijn transplantatie geniet ik nóg meer van het leven’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Jamai Loman kan terugkijken op twee bewogen decennia, waarin hij carrière maakte als zanger, presentator en acteur. Om dat te vieren, gaat hij komend najaar solo op tournee. Ⓒ Jurgen Jacob Lodder

Als broekie van zestien jaar, met een kekke bril, won Jamai Loman twintig jaar geleden het eerste seizoen van kijkcijferhit Idols. Sindsdien is er in zijn leven, zowel op muzikaal als op persoonlijk vlak, veel gebeurd. Komend najaar staat de zanger en presentator voor het eerst met een solovoorstelling in het theater. „Ik weet dat ik het aankan, maar onderschatten doe ik het zeker niet.”