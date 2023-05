Missy Elliott emotioneel na opname Hall of Fame

„Ik wil even zeggen dat dit niet alleen groot is voor mij, maar voor al mijn zussen in de hiphop. De deur staat nu open om de bijdrage van vrouwen in de muziek te etaleren”, zegt de rapper. Ook feliciteert Elliott de andere artiesten die dit jaar samen met haar worden opgenomen in de Hall of Fame. „Bedankt dat jullie je cadeau met de wereld hebben gedeeld.”

Tekst loopt door onder Instagrampost.

Naast Elliott en Bush krijgen ook George Michael, Rage Against The Machine, Willie Nelson, Sheryl Crow en The Spinners een plek in het museum. Op 3 november wordt dat gevierd met een speciale ceremonie in New York.